Hélène Rollès, on ne la présente plus. L’actrice phare de la série "Hélène et les garçons", diffusée entre 1992 et 1994, et que l'on peut retrouver aujourd’hui dans "Les Mystères de l’amour" sur TMC, fait partie des meubles et de l'histoire de la télévision. Âgée aujourd'hui de 54 ans, elle n'en oublie pour autant jamais sa fibre musicale. La comédienne publiera en effet le 20 août prochain un nouvel album, composé de 14 chansons. En attendant, la célèbre petite amie de Nicolas à l'écran vient de partager le clip de "Un amour", premier single de ce nouvel album estival. "Un amour, ça ne peut durer toujours", fredonne-t-elle notamment.

Son producteur de toujours, Jean-Luc Azoulay, qui a écrit l’intégralité de ses nouveaux morceaux, l’encourage dans ce projet. "Elle aime chanter. C’est son métier, a-t-il confié àTélé-Loisirs. Elle n’a arrêté que l’an dernier à cause du Covid de faire des concerts, car elle en faisait en Chine. Il faut qu’elle reprenne son métier et elle est d’accord. Hélène Rollès, c’est une fille qui ne réagit qu’en fonction de ses envies. On ne la force pas à faire quelque chose et là, c’est le bon moment."

"Un clip comme à la grande époque d'Hélène et les garçons"

Sur Youtube, le morceau -dans un style ancien qui rappelle les années collègue à la Hélène et les garçons (on ne change pas une équipe qui gagne)- est décrit comme étant "rempli de nostalgie, de souvenirs, dans un univers musical où sa voix pleine de tendresse nous entraîne". Sans oublier des internautes qui vouent toujours sa beauté physique malgré les années.

"Très jolie chanson, ça fait du bien un peu de douceur dans ce monde de brutes, peut-on lire dans les commentaires. Je suis contente du retour musical d'Hélène, une artiste avec une belle voix, une chanteuse simple, naturelle, ce qui est tellement rare de nos jours." Ou encore, ce fan belge. "Un clip comme à la grande époque d'Hélène et les garçons. Tout en simplicité mais avec un effet immédiat. Un peu de lumière dans la grisaille ambiante. Hélène tu es toujours aussi magnifique, merci beaucoup pour ce clip. Bises de Belgique."