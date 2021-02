C’est horrible de devoir me dire que je dois me séparer de six talents", nous confesse d’emblée Henri PFR, dans les studios de The Voice Belgique à Liège, en plein enregistrement des battles de cette saison 9 qui démarrent ce soir sur la RTBF. "Rien que le premier duel était une belle claque ! "

Pour l’aider dans sa tâche difficile, le célèbre DJ et producteur belge a fait appel à un invité spécial : la bête de scène du music-hall Michaël Gregorio. Plus qu’une simple voix, cet imitateur chanteur en possède plus de mille ! De Shakira à Nirvana, en passant par Pavarotti ou Johnny, il sait tout chanter. Mais les talents d’Henri PFR l’impressionnent. "C’est monstrueux, le niveau est très élevé. On n’a pas grand-chose à leur dire et ils sont assez complémentaires en plus. Entre un diamant brut et un showman par exemple, il existe des personnalités complètement différentes, donc je comprends la frustration d’Henri."