Carnet rose pour Vanessa Matagne. La présentatrice météo de RTL-TVI a donné naissance à son premier enfant ce vendredi 10 décembre à 4h44 du matin. "Il s'agit d'un petit garçon de 51 centimètres pour 3 kg 470", peut-on lire sur le site de RTL Info.

Très active sur les réseaux sociaux, Vanessa Matagne avait partagé à ses followers les conseils qu'elle appliquait pour éviter que son accouchement soit provoqué. "À un moment il faudra l'envisager si bébé ne se décide pas seul...., écrit-elle à côté d'une photo de son joli ventre. On attend plus que lui, qu'il libère cette fameuse hormone qui déclenchera les contractions. Que tout se fasse naturellement J'aimerais perdre les eaux comme dans un film (même si je sais que cela n'arrive qu'à très peu de femmes)." Deux jours plus tard, la voilà maman. Toutes nos félicitations aux heureux parents!