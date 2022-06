"Attentive au bien-être des tigres", la société de production Adventure Line Production a décidé, fin février, de ne plus faire appel à ses animaux pour la prochaine saison de Fort Boyard: "ALP et France Télévisions vont consacrer jusqu’à leur fin de vie, une somme leur permettant de continuer à recevoir tous les soins nécessaires et d’avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale qui nous est chère", déclarait-elle.

Leur présence, emblématique, sera toutefois assurée par des images de synthèse. Après quatre mois de travail par la société Seed Factory, les tigres version 3D ont été dévoilés dans une bande annonce (à voir à 1:30):

Pourtant, le résultat est bien loin de faire l'unanimité. De nombreux internautes estiment que le rendu est nettement en deçà de ce qui pouvait être attendu: "Horrible", "laid", ça pique", peut-on ainsi lire parmi les nombreuses réactions.

Fort Boyard fera son retour le 1er juillet sur Tipik et le lendemain sur France 2.