La célèbre chorégraphe bruxelloise Jeny Bonsenge (plus d’un million de fans sur Instagram et qui a une émission sur Tarmac), le magicien français Donovan Haessy (bien connu des téléspectateurs de RTL-TVI), le créateur Dylan Saussez ou la jeune déjantée Shauna Dewit (deux Belges très actifs sur les réseaux sociaux) mais aussi le Namurois Nicolas Lacroix (chroniqueur sur Tipik et dans les Enfants de chœur de VivaCité sur la RTBF) sont les candidats rémunérés - qui comptabilisent près de 5 millions d’abonnés sur leurs réseaux - de la House of Voo. Une sorte de "collocation de travail pour leur laisser profiter de la connexion pour créer des contenus", souligne l’opérateur belge Voo qui vient de lancer sa Gigaboost. Une connexion très haut débit qui, même si elle n’est actuellement disponible qu’à Liège, répondrait à nos nouveaux modes de vie - comme le coworking - et notre soif inassouvie de Wifi.

" Ils ne veulent axer que sur le réseau Instagram", nous confie l’humoriste Nicolas Lacroix (nicoenvrai) depuis l’intérieur de la House of Voo où ils sont filmés non-stop mais avec des espaces et moments d’intimité hors caméras. "On a du wifi partout et ultrarapide, on est donc irradié par les ondes (sourire) ! Une semaine où l’on ne peut pas sortir, personne ne peut rentrer (les repas sont déposés devant l’entrée, NdlR.) et on a tous été testés négatifs à notre arrivée." Le but ? " Rassembler des créateurs de contenus qui ne se connaissent pas et créer aussi des affinités entre nous", nous glisse Nicolas Lacroix qui ne voulait pas accepter l’expérience s’il s’agissait d’une téléréalité comme on la connaît. "J’avais peur que ça soit comme en France, style des influenceurs péteux et beaux gosses qui se regardent. Non ici ils ont mélangé tous les styles entre humour, danse, magie etc. Et l’on nous donne des activités à faire pour nos réseaux sociaux."

Bref, une sorte de Loft Story nouvelle génération où les candidats sont des influenceurs très suivis - un profil de plus en plus sollicité par les marques pour acquérir de la visibilité - et qui ont des défis à relever comme un escape game : se déguiser pour l’anniversaire des 10 ans de la série Game of Thrones ou encore faire gagner une PlayStation 5. Une jolie opération de communication (la maison donnant accès à de nombreux appareils numériques à utiliser simultanément) à suivre sur leur Instagram respectif ou sur celui de Voo.