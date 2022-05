Avec près de 12 millions de téléspectateurs français devant leur écran, replay inclus, la première saison dea eu un succès monstre et historique. Jeudi dernier, la série portée par Audrey Fleurot revenait pour une deuxième saison très attendue sur TF1. A nouveau, le public était au rendez-vous. Le premier épisode de cette suite a dominé les audiences avec 9,25 millions de téléspectateurs. "HPI", s’est félicité TF1 sur Twitter. Sur la RTBF aussi les audiences sont très favorables avec plus de 400.000 téléspectateurs devant les épisodes de

Si la série connait autant de succès, c'est avant tout grâce à son personnage principal, Morgane Alvaro, une femme de ménage au Haut Potentiel Intellectuel (HPI) qui devient consultante pour la police. Invitée sur le plateau de Quotidien, émission présentée par Yann Barthès sur TMC et TF1, Audrey Fleurot a dévoilé acheter elle-même ses tenues pour incarner Morgane Alvaro. L'endroit où elle trouve son bonheur? Vinted! "Je suis sur Vinted parce qu’il n’y a que là qu’on peut trouver des trucs ’morganesques’. Le problème quand on fait la préparation, c’est qu’elle est tardive, juste avant le tournage et c’est très compliqué de trouver dans des boutiques lambda dans le genre (de Morgane Alvaro, ndlr.)", explique-t-elle avant de continuer: "Sur les tournages, il y a beaucoup de temps où l’on ne fait rien. (…) Donc j’ai commencé à regarder sur Vinted pour trouver des trucs et j’ai trouvé des merveilles, ça m’a vraiment amusée. L’idée étant que ce soit toujours dans le budget de Morgane. Et on trouve des perles."