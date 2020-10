Si Auvio de la RTBF a misé sur le cinéma (avec le catalogue payant de 1 700 films internationaux indépendants via la plateforme belge Sooner), RTL Play, lui, a fait le pari du gratuit, de l’humour et du sexe, le tout gratuitement pour leurs 1,2 million d’inscrits. "Le but étant de faire de cette quatrième chaîne une marque à part entière, à la personnalité décomplexée, dixit Sandrine Gobbesso, directrice du département télévision chez RTL. Un terrain de jeu de test pour y assigner notre nouvelle patte."

À commencer par leurs spots publicitaires complètement barrés, signés Olivier Pairoux.