Pour l'anniversaire de Vendredi tout est permis (ce 28 janvier sur TF1), Arthur et un casting 5 étoiles de personnalités déménagent en caricaturant la série de Netflix, Squid Game . Un pastiche hilarant d'1,2,3 soleil où une kyrielle d'humoristes habitués du programme dézingue l'animateur. "On en a marre des blagues sur ta femme!"

Ce vendredi 28 janvier, Arthur soufflera en grande pompe les 10 ans de Vendredi tout est permis sur TF1. Et pour l'occasion, le compagnon de Mareva Galanter a mis les petits plats dans les grands avec un épisode exceptionnel enregistré au Dôme de Paris. A commencer par une kyrielle de stars au programme (Booder, Arnaud Ducret, Ahmed Sylla, Claudia Tagbo, Elie Semoun, Lola Dubini ou Jarry, Kev Adams, Gérémy Crédeville, Baptiste Lecaplain, Florent Peyre, Soprano et Cartman) et surtout une bande-annonce hilarante diffusée ce samedi et qui parodie le célèbre 1,2,3 soleil de la série phénomène de Netflix, Squid Game."C’est ça la nouvelle version de “Vendredi, tout est permis”? Pour les 10 ans, c’est pas terrible", s’interroge Michaël Youn dans la vidéo publiée sur l'Instagram d'Arthur ce samedi 22 janvier 2022. Une séquence désopilante où les humoristes se réjouissent du renouvellement des épreuves.

Entre Arnaud Ducret qui balance un "Il a pété un plomb Arthur ou quoi" ou un Arnaud Tsamère content que "ça change, j'en pouvais plus de ses jeux à la con!", la séquence met aussi un moment gênant pour Jarry. "Il m'a déguisé en poulet! Je suis végétarien, un peu de respect!" Sans oublier cette réplique de Soprano. "Heureusement qu'on est payé" "Ha bon, t'es payé toi réplique Florent Peyre. "Alors jaloux les mecs?" balance Claudia Tagbo. "Jaloux du pélican?", dixit Elie Semoun en parlant de son gros cou. Bref ça balance et c'est très drôle. "10 ans de VTEP? On a l'impression que ça fait 30 ans", dit aussi Booder. "On en a marre des blagues de ta femme", balance Crédeville. Quant à Lecaplain, il assure toutefois qu'il préférait "le décor penché" que de se faire tirer dessus.

"Là, on a vraiment perdu Arthur"

La parodie n'a en effet pas pu s'empêcher de tourner en dérision la poupée meurtrière du jeu et c'est même... Arthur qui s'y colle en enfilant la perruque. "Là, on a vraiment perdu Arthur", constate Bruno Guillon. "Bah de toute façon depuis l’accident, ça se voit qu’il ne va pas bien", relance Anne-Sophie Girard. "Quel accident?", questionne alors Lola Dubini. "Bah “District Z”!", lui répond Anne-Sophie Girard. Une allusion à l’échec d’audience du jeu produit par Arthur.



Ary Abittan absent



Grand absent de ce 10e anniversaire? Ary Abittan, mis en examen pour viol. Arthur s'était exprimé à ce sujet dans le Parisien. "Il a fait les plus belles années de Vendredi tout est permis. Il a participé à la création du programme. Pourquoi ne le remercierais-je pas au même titre que les autres ?"