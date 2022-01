Après le départ de Damien Schmitt du jeu de Nagui, Pierre Lucbert fait son arrivée sur France 2. Et les téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles valident à l'unanimité le nouveau batteur. "Il s'éclate!"; "Bien sympa et plein de talent"

Présent depuis 2018, Damien Schmitt a décidé de quitter l'émission de Nagui pour se concentrer sur ses projets personnels. Son remplaçant a donc pris place ce lundi 24 janvier. Âgé de 26 ans, Pierre Lucbert n'est pas un inconnu du programme de France 2. Le musicien avait déjà remplacé son prédécesseur au mois de décembre dernier. A l'heure où la choriste Magali Ripoll a aussi fait son grand retour après quelques jours d'absence pour maladie, l'artistes a proposé un solo de batterie d'entrée de jeu. "On a l'impression qu'il joue comme ça, mais il cherche où taper, taquine Nagui sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Il ne sait pas, c'est ça qui est absolument formidable".

Des téléspectateurs conquis

Ils ont directement adopté Pierre Lucbert à en croire les commentaires et compliments sur la Toile. Même si Damien leur manque, les téléspectateurs semblent unanimes sur le nouveau batteur dont la bonne humeur est communicative. "Il a un sourire craquant le nouveau batteur"; "Pierre Lucbert, le jeune et nouveau batteur de N'oubliez pas les paroles assure grave !"; "Il s’éclate Pierre, j’adore";"Ça fait tout bizarre de ne plus voir Damien, mais bienvenue à Pierre qui a l'air bien sympa et plein de talent"; "Ah cool ! il envoie Pierre à la batterie".