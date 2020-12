Venu faire la promotion de son livre sur le plateau de "L’heure des pros", émission animée par Pascal Praud sur CNews, Karl Zéro fait polémique. Co-signé avec Homayra Sellier et Serge Garde, son ouvrage s'intitule "1 sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France" vu que la France fait face à un enfant sur cinq victime de violences sexuelles. Et pour laquelle il propose de signer une pétition en ligne.

"On a créé la sécurité routière parce qu’il y avait trop de monde sur les routes, explique-t-il en évoquant les enfants victimes de violence sexuelles. On demande qu’on crée une espèce de sécurité des enfants. Il faut que l’éducation sexuelle soit reprise en main par l’école. Aujourd’hui, l’éducation sexuelle des gosses c’est d’aller regarder Pornhub." Ce que l'écrivain français, bien connu des téléspectateurs de Canal +, déplore avant de donner son idée personnelle sur l’éducation sexuelle. A savoir qu'il faut "parler de la sodomie aux enfants dès cinq ou six ans pour les mettre en garde!" Après ses propos, la Toile s'est forcément emballée. "Mais il est fou lui!"