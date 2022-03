Coup de théâtre, ce mardi soir dans Koh-Lanta: Le Totem maudit. Alors que les Verts venaient à nouveau de perdre l'épreuve de confort, c'est le coup de massue: Franck décide d'abandonner l'aventure. "Je quitte l’aventure maintenant, de mon propre chef. Vous vous doutez bien que ce n’est absolument pas contre vous, bien au contraire. Simplement, je ne prends plus de plaisir sur l’aventure. Je ne suis plus dedans", déclare l'aventurier de 52 ans à ses coéquipiers abasourdis.

Personne ne comprend la décision de Franck. Le ton monte au sein de l'équipe. "Coup de couteau dans le dos", "égoïste", "lâcheté", "inadmissible", les mots définissant le comportement de l'aventurier coulent à flot. "Tu nous pourris l'aventure. Casse-toi de là!", lance à son tour Louana qui est persuadée que Franck quitte l'aventure par "ego", car il n'a pas brillé sur les épreuves précédentes.

Sa décision prise, l'aventurier quitte le camp. Plus tard, face à Denis Brogniart et aux autres équipes, Jean-Philippe, le leader des Verts, expliquera son absence par ces mots: "La médiocrité n'a pas sa place dans Koh-Lanta."

Sur la Toile, les internautes n'ont pas caché leur colère quant à l'abandon surprise de Franck. Pour eux, cela est inacceptable. "Quand ton coéquipier égoïste abandonne après 4 jours", "Non mais l’autre qui abandonne j’hallucine", "Le gars au bout de 2 jours, c'est super dur Koh Lanta Wwwoh c'est qui le responsable du casting là ??", "'Imagine la tête de la personne qui a postulé de nombreuses fois sans recevoir de réponse et voit cet "aventurier" abandonner. Ce Franck part sans honneur. Et n'aurait jamais du être sélectionné !!", peut-on lire sur Twitter. Certains n'hésitent pas, de leur côté, à comparer Franck à Etienne, candidat qui a abandonné Pékin Express en pleine aventure. "Put*** ça fait 20 ans que j’essaie de m’inscrire à un jeu..."

Actif sur les réseaux sociaux, Franck ne s'est toutefois pas encore exprimé à ce sujet.