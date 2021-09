Les téléspectateurs noctambules d’On est en est direct ont été un peu surpris par la passe d’armes entre Léa Salamé et son confrère (belge) de France Inter, Guillermo Guiz. Ce dernier présentait son nouveau spectacle, Au suivant. "Elle m’a dit, ‘le spectacle est bien mais il paraît que t’as un balai dans le cul’", a ainsi expliqué l’humoriste. "Je ne la connais de nulle part, c'est la première fois que je la rencontre et elle me dit ça !"

De son côté, la journaliste du service public a rétorqué, un peu interloquée, "C’est vrai que je lui ai dit ça, mais c’est parce qu’on m’a dit qu’il fallait le détendre, donc je lui ai conseillé de boire de l’alcool."