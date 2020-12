Le montage n'a pas forcément laissé transparaître l'ambiance pesante qui planait autour du dernier conseil de Koh-Lanta. En tout cas, d'après les témoignages de plusieurs candidats, Brice et Dorian ont été très critiqués par les aventuriers éliminés.

Sorti du jeu à l'orientation, Dorian a été le premier à subir les critiques de ses anciens camarades. Certains lui ont reproché son côté trop stratège. Hadja et Alix, notamment, n'ont pas hésité à lui dire leurs quatre vérités.

Sur Instagram, Lola a voulu débriefer le dernier épisode et a reconnu que l'ex-aventurier de la tribu ouest avait été injustement critiqué. "Dorian pleurait, il était pas bien, c'était vraiment de l'acharnement gratuit", se remémore-t-elle. "On était tellement à bout qu'on ne s'est même pas énervés. Je n'ai même pas pris sa défense alors que je trouvais ça injuste. J'étais énervée contre tout le monde. Je trouvais que Dorian avait fait un super beau parcours, sans trahir personne. Limite la seule personne qu'il a trahie c'est moi et que je ne lui en ai jamais voulu. Tout ça pour dire que Koh-Lanta nous affaiblit car on n'a même pas réagi. En temps normal, quelqu'un s'acharne sur un de mes amis, je le défends. C'était le jeu."

Près d'un an s'est écoulé depuis cet épisode puisque le tournage s'est terminé en décembre 2019. Et les candidats ont pu aplanir leurs différends depuis lors; "Plus personne n'en tient rigueur aujourd'hui", a confirmé Lola. "On va se retrouver à la neige avec Dorian, Hadja et Loic. On s'aime bien même si dans le jeu, certains ont eu des mots durs, ça reste le jeu. On fait la part des choses".

Touché par les mots de Lola sur les réseaux sociaux, Dorian a d'ailleurs partagé la "story" de Lola. Avec les commentaires suivants: "Tellement surpris et dans le dur que j'avais clairement pas la force de me défendre. Encore une fois, aujourd'hui, on s'est tous expliqués et tout va bien. Pas de haine, ni rien".

A froid, Alix a de son côté fait son mea culpa, comprenant en voyant les images qu'elle avait peut-être été un peu trop sévère avec Dorian, parlant de lui comme un "véritable aventurier". "Je ne comprenais pas pourquoi il avait perdu la grinta... Puis j'ai vu l'orientation et j'ai compris qu'il était à bout de force", reconnait-elle sur les réseaux sociaux.

Brice: "Le jury final, mon pire moment de l'aventure"

Mais Dorian n'est pas le seul à avoir "pris cher". Brice, qui espérait convaincre le jury de voter pour lui face à Alexandra, a très vite compris que le dépouillement n'allait pas tourner en sa faveur. "Le jury final, c'est la douche froide pour moi", a-t-il raconté à Télé-Loisirs. "Je me rends compte qu’il y a une haine contre moi. C'est mon pire moment de l'aventure. Certains aventuriers ont vraiment ragé sur ma personne. J'ai ressenti de la haine. On me reprochait d'avoir réussi à rester aussi longtemps dans l'aventure. J'ai senti de la jalousie. Je passe un sale moment. Je vois qu'ils encensent tous Alexandra. Moi personne ne me calcule. On me dit en gros 'bravo tu as gagné les poteaux, mais tu as fait un Koh-Lanta pourri". Je suis dépité. Je me rends compte ce soir-là que j'ai perdu Koh-Lanta. C'était assez violent".

Le finaliste malheureux avoue qu'il savait depuis près d'un an qu'il avait perdu. Et son intuition fut la bonne, puisque c'est Alexandra qui est repartie avec les 100.000 euros.