Sur le tournage en Guadeloupe, la réalité semble avoir rejoint la fiction d’Ils étaient dix, qui démarre ce samedi sur La Une à 20.55.

Ils sont dix, ne se connaissent pas, portent sur leurs épaules des secrets inavouables et, par la grâce d’un mystérieux hôte, se retrouvent ensemble dans un endroit clos et coupé du monde. Le pitch vous dit quelque chose ? Oui, cela ressemble à s’y méprendre à celui des Dix petits nègres, le roman d’Agatha Christie rebaptisé Ils étaient dix (en 2020) car politiquement plus correct. Le texte de l’auteure britannique comptait, en effet, une septantaine de fois le mot “nègre”…