Alors que les premiers noms de la nouvelle saison de Danse avec les stars sont petit à petit dévoilés - à ce stade, on compte la participation de Lââm, Lucie Lucas, Wejdene, Gérémy Crédeville, Jean-Baptiste Maunier, Tayc, Moussa et Lola Dubini -, Hélène Rolles regrette à nouveau de ne pas faire partie du casting. La production l’avait pourtant approchée à plusieurs reprises… "C’est eux qui m’ont contactée pour savoir si je serais intéressée, avait-elle déploré dans TéléStar en 2017. Quand je réponds oui, ils ne me donnent plus de nouvelles. C’est la troisième fois qu’ils me font le coup. Alors forcément, je suis un peu lassée. Surtout que j’étais hyper-motivée au départ. La danse représentait un vrai défi pour moi." Depuis, l’ancienne actrice vedette d’Hélène et les garçons dit être "passée à autre chose" : "Cela m’aurait amusée mais je ne vais pas non plus les supplier (rire)", dit-elle.

"Ils ne veulent pas de moi"

Danse avec les stars n’est toutefois pas la seule émission à se passer de la présence d’Hélène Rolles. Dans une interview accordée, cette fois-ci, à Télé-Loisirs, la comédienne raconte avoir lancé plusieurs appels du pied à Rendez-vous en terre inconnue, émission culte de France 2 présentée par Raphaël de Casabianca. Mais, en vain… "Si j’avais adoré le tournage de Première Compagnie (diffusé sur TF1, NdlR), c’est seulement grâce à la Guyane : je n’ai jamais regardé le jeu, je l’avais fait pour découvrir la nature…, explique-t-elle. C’est pour cela que je voudrais participer à Rendez-vous en terre inconnue, sur France 2. Je n’arrête pas de le dire mais ils ne veulent pas de moi (rires)."

Espérons pour elle que ces déclarations ne seront pas passées dans l’oreille d’un sourd…