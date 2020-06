Dans la famille des Barbapapa, c’est bien connu, on fait les fous. Mais vous souvenez-vous des noms de tous les protagonistes de cette tribu protéiforme ? Il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle, Barbidur, Barbotine, Barbibule et Barbalala. Ouf, le compte est bon. Savez-vous dans quelles conditions et dans quels esprits fantasques ces drôles de personnages, qui se transforment à volonté - courts, ronds, carrés - ont fait leur apparition ? Suivez le guide, à l’occasion du cinquantième anniversaire de ces drôles de zigotos…

C’est au couple franco-américain, Annette Tison et Talus Taylor que l’on doit, en mai 1970, la création des Barbapapa. Elle est étudiante en architecture, lui professeur de sciences. Ensemble, ils vont inventer l’un des concepts les plus délirants de cette nouvelle décennie. La légende prétend que c’est alors que le couple se promène au Jardin du Luxembourg, à Paris, que tout commence. Talus, qui ne comprend pas bien le français, entend un enfant réclamer un "baa baa baa baa" à ses parents. Curieux, il demande à sa compagne ce que veut le petit garçon. Et elle de lui expliquer qu’il s’agit d’une friandise, faite de fils de sucre, le plus souvent rose, enroulés autour d’un bâton de bois. Plus tard, attablés au restaurant Le Zeyer, le couple dessine sur la nappe des personnages en forme de poire : Barbapapa est né !

(...)