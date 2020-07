Récemment évincé de la célèbre émission de télévision "Affaires conclues", Pierre-Jean Chalençon s'est confié dans les colonnes de Sudpresse. Il revient sur son départ de l'émission ainsi que sur ses relations avec ses collègues.

Si le personnage phare de l'émission a pu compter sur le soutien de son amie, Sophie Davant, il ne peut pas en dire autant de tous les spécialistes qui l'entouraient en salle des ventes. "On est totalement raccord avec Sophie. D’ailleurs, elle m’a apporté tout au long de cette histoire son soutien le plus total. C’est mon amie et ça se vérifie", confie-t-il. "Alors qu’il y a certaines personnes dans l’émission, dont un certain Belge (Gérald Watelet, NdlR) qui a bavé sur ma gueule. Enfin, les pièces rapportées seront toujours des pièces rapportées… Sophie Davant est une vraie amie, tout comme Caroline Margeridon, Alexandra Morel ou Julien Cohen. Le succès de l’émission, on l’a fait ensemble. Alors après, j’ai pris un peu d’ascendant mais on s’en fout, on est copains."

On peut rassurer les fans de Pierre-Jean, ils devraient le voir à l'écran encore quelques temps. En plus du prime proposé ce mardi 7 juillet, France 2 possède encore un petit stock d'émissions enregistrées. "Oh, ils ont encore du stock, ne vous inquiétez pas ! Ils ne sont pas fous. Sinon, ils arrêtent l’émission l’année prochaine si je ne suis plus là. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, même s’ils ont essayé de m’assassiner. Mais on les aime quand même ! Ce sera mon dernier prime inédit mais il reste encore des émissions", exprime-t-il à Sudpresse.

"Les gens sont méchants, jaloux aujourd’hui"

Depuis l'annonce de son départ de l'émission, Pierre-Jean Chalençon a rencontré quelques problèmes. Malgré ça, il trace sa route. "Oui ! Il y a quelques personnes qui me cherchaient des noises. (...) Je connais beaucoup de monde, c’est comme ça. Vendredi j’étais chez Elie Semoun, le samedi j’ai vu Dieudonné qui n’est pas un ami et demain je serai peut-être avec Brigitte Macron. À mon anniversaire, le numéro 2 de l’Assemblée nationale qui est de gauche était chez moi ; l’ancien chef de cabinet du président de la république est un de mes meilleurs amis… Alors, ceux qui m’ont taxé de toutes ces choses depuis huit jours, ils ont fumé la moquette ! Mais j’ai des projets et je ne veux pas qu’on cannibalise mes projets. Et j’ai l’impression qu’on a essayé d’assassiner mon projet palais Vivienne. Je pense qu’il y a des gens bien placés qui se sont dit : « On va faire sortir ça pour faire capoter son projet ». Et puis les gens sont méchants, jaloux aujourd’hui. Moi, je suis ma route", conclut-il.