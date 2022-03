L'histoire d'amour entre Elodie et Julien dans "Mariés au premier regard" sur RTL-TVI passionne les téléspectateurs. L'attitude de ce dernier, pas toujours le plus grand des gentlemen, fait parfois jaser. Comme quand il a perdu patience lors d'une excursion en kayak , où il n'a pas pu cacher son agacement. alors que le couple était en voyage de noces en Croatie. Ou lorsqu'il s'est agacé ("") parce que son épouse lui avait dit qu'elle n'aimait pas ses tatouages.

Visiblement déçu par les réactions des internautes, qui lui ont reproché son comportement, Julien a tenu à mettre les choses au clair dans une publication sur Instagram. Sur les photos publiées, on le voit tout sourire avec Elodie, en train de profiter de leur séjour au soleil. Preuve, selon lui, que tout ne s'est pas si mal passé en Croatie. "95% du voyage de noce était souriant et magnifique ainsi", écrit-il. "Il est dommage de résumer une semaine en 25 minutes pour mettre les 5% de négatif", regrette-t-il.

Dans les commentaires, un internaute lui fait alors remarquer qu'il a l'air "tout le temps fatigué". Dans sa réponse, épinglée par 7sur7, Julien a tenu à préciser ses propos, en regrettant l'attitude de la production. "Nous avons tous une façon différente de récupérer et je ne me retrouve pas dans un état pareil juste pour une ou deux mauvaises nuits de sommeil. La dernière semaine avant le mariage, je ne dormais pas à cause du stress et j’ai fait l’erreur de parler aux journalistes de ce que l’accumulation du manque de sommeil pouvait faire sur mon humeur. Résultat, ils ont fait exprès de me pousser à bout, avec des réveils tôt, des interviews jusqu’à 2 heures du matin, des gros restaurants midi et soir et aucun moment de répit pour profiter à deux… Je n’ai pas toujours été ainsi non plus, mais je pense ne pas être le seul à être beaucoup plus fatigué depuis ces vaccins ‘contre’ la Covid", a-t-il écrit.