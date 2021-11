Ce samedi soir, dans On s’était dit rendez-vous dans 20 ans, ils étaient tous là… ou presque.

Si le deuxième prime des 20 ans de la Star Academy a réuni Nolwenn Leroy (la gagnante de la saison 2), Houcine (qui a "harcelé la production" pour que Georges-Alain soit présent mais sans succès), Emma Daumas, Anne-Laure, Fabien et Rudy, des candidats emblématiques comme Alexandre Balduzzi (devenu comédien et vu récemment dans la série Emily in Paris de Netflix), Jérémy Châtelain (l’ex-mari de la chanteuse Alizée veut faire oublier sa participation au programme) ou encore Georges-Alain Jones manquaient à l’appel. Pour ce dernier, il faut dire que TF1 et Endemol ont carrément refusé de l’inviter. Le candidat, aujourd’hui commentateur sportif, avait notamment assuré au Parisien que l’émission était truquée. "Maintenant je peux l’avouer, tout était truqué. J’avais découvert que c’est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale." De quoi mettre en rogne la production. "Tu es en manque de notoriété mon p’tit chat ? Pourtant, avec ta voix, tu aurais dû gagner ?!! ", avait tweeté Alexia Laroche Joubert, ex-directrice de la Star Ac’, en février 2020 à la suite de l’attaque de l’ancien élève du château. "En attendant, sans la Star Academy tu serais encore chez toi et non à Canal + ! Ce qui était ‘truqué’ c’est sûr, c’est qu’Elton John ne voulait pas chanter avec toi."

Une chanteuse carey-ment folle de lui

À la suite de cela, Georges-Alain n’a même pas été évoqué dans ce deuxième prime anniversaire, de quoi scandaliser les internautes. "Je suis en colère que Georges-Alain ne soit pas là ", a-t-on notamment pu lire sur Twitter. "J’aurais tellement aimé revoir Georges-Alain", "Ils ont zappé Georges-Alain." Ou encore : "Ils n’ont pas mis le passage de Georges-Alain qui chante Las Ketchup, alors que c’est clairement le moment le plus drôle de la saison 2. C’est scandaleux."

Un autre moment avait marqué toute une génération lors de cette année-là, en 2002. "Je me rappelle que lors de la saison 2, Mariah Carey a voulu enlever Georges-Alain parce qu’elle le trouvait très beau", avait en effet révélé la fantasque Armande Altaï, la célèbre professeure de chant de la Star Ac’. La diva américaine "était complètement amoureuse" du candidat et Armande Altaï avait assuré qu’" après le prime" de la Star Academy, Mariah Carey "devait prendre sa voiture et son avion". Comme Georges-Alain avait tapé dans l’œil de la star, cette dernière lui "avait pris la main" et "voulait l’emmener" avec elle. C’est Nikos Aliagas en personne qui était intervenu pour prévenir l’interprète de "All I Want for Christmas is You" que le candidat ne pouvait pas la rejoindre, " étant donné que les élèves devaient rentrer au château". Amusée, Armande Altaï avait raconté que " les gardes du corps ont dû le sortir de la voiture. C’était très drôle !"