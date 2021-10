La semaine dernière, TF1 annonçait en grandes pompes que la réunification aurait lieu "la semaine prochaine". Tous les téléspectateurs s'attendaient donc à voir les rouges et les jaunes ne former plus qu'une seule équipe ce mardi.

La surprise fut de taille quand, peu après l'élimination de Clémentine dans l'arène des bannis, l'émission s'est brusquement coupée. La réunification tant attendue n'aura donc lieu que la semaine prochaine, sans qu'on sache ce que Laurent et Phil ont négocié dans le rendez-vous des ambassadeurs.

Beaucoup de bruit pour rien, et une déception légitime pour les téléspectateurs, qui reprochent une nouvelle fois à TF1 de faire traîner son jeu d'aventures en longueur... Sur les réseaux sociaux, les commentaires de frustration ont été nombreux.