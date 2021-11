"In a silent way", un pari audacieux et complètement fou consacré à Talk Talk par un Belge Télévision Charles Van Dievort © D.R.

Groupe phare du début des années 80, la formation britannique s’était illustrée avec des hits qui résonnent encore aujourd’hui dans toutes les têtes - "It’s My Life" et "Such a Shame" - avant d’explorer des contrées musicales plus expérimentales et moins commerciales, avec l’album Spirit Of Eden (1988). Le groupe ne se produit plus en concert et, à l’aube des années 90, il signe un dernier album avant de disparaître des écrans radars tout comme ses membres principaux. Fan, le Belge Gwenaël Breës tente de percer les mystères qui entourent cette formation dans un documentaire sans interview du groupe et sans leur musique..