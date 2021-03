"Donc voilà le pied customisé par la styliste, et avec ma petite chaise roulante champêtre… Je suis trop contente !", lance d'emblée l'animatrice sur son compte Instagram. Malgré sa récente opération du pied à cause d’un hallux valgus, Karine Le Marchand a tenu à être présente pour le démarrage des speed-dating ce samedi. Pour rappel, l’année dernière, c'est lors de cette étape que le coup de foudre entre Matthieu et Alexandre avait fait chavirer le coeur des téléspectateurs.

"Les animaux ne le font pas… Dégueu"

A cette occasion, l'animatrice a voulu partager un courrier pour le moins abjecte d'une fan. A savoir une carte postale écrite par "une personne qui a été au musée en 2015". Avec l'ironie que l'on connait, l’amie de Stéphane Plaza présente cette lettre "équilibrée et aimante" de son expéditeur. "Vous devriez être punie par la loi…, lit-elle d'un air moqueur. J’aimais beaucoup votre émission, mais c’est inadmissible et honteux que vous nous présentiez des pédés qui s’embrassent. Voulez-vous que vos enfants les imitent et trouvent ça normal ? Les animaux ne le font pas… Dégueu". La maman d’Alya précise alors ensuite qu’"évidemment ce n’est pas signé".

Rebelote en 2021 avec... des filles!

"Ecoutez, madame, monsieur, je ne sais pas…, poursuit Karine Le Marchand, toujours dans le second degré bien venu. Vous allez être déçu(e) parce que cette année, je crois qu’il va y avoir des filles qui s’embrassent ! Mais qu’est-ce qu’on va faire ?" En effet, la saison 16 de L’Amour est dans le pré sur M6 va inclure une agricultrice bio lesbienne. Âgée de 47 ans et originaire d’Occitanie, Delphine est à la recherche de la femme de sa vie. Une première pour le programme de L'Amour est dans le pré et qui fait la fierté de son animatrice.