Alors que certains fans craignaient la fin de l'émission d'humour de la RTBF, suite à la tempête suscitée par les Poufs et la crise sanitaire en ce début 2020, la bande à Jérôme de Warzée sera bien de retour en septembre

"Un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de cette 5ème saison pourtant particulière, annonce ainsi l'équipe du Grand Cactus sur son compte Facebook après la dernière émission inédite diffusée hier soir sur la Deux (et toujours visible sur Auvio). Nous serons de retour en télévision dès septembre, plus motivés encore, soutenus par vos messages positifs et commentaires encourageants. Nous continuerons cet été à vous proposer en vidéo sur cette page, les meilleurs moments de l'émission avec bien sûr, quelques inédits."

Après avoir traversé l'affaire des Poufs en début d'année (audiences maintenues), la bande à Jérôme de Warzée a su également se renouveller en plein confinement et début de déconfinement. Pour preuve, les audiences sont restées stables tout au long de cette période spéciale. Le 5 mars, dernière émission avant le confinement, le Grand Cactus attirait plus de 216.000 téléspectateurs à 20.25 sur La Deux. La première émission en période confinée a même rassemblé le plus de monde avec 280.449 fans le 26 mars. Puis, 211.000 le 9 avril, 163.000 le 23 avril ou encore 159.000 pour la dernière spéciale confinement le 7 mai dernier. Pour sa première spéciale déconfinée (avec plexiglas et distanciation sociale), le Grand Cactus a ensuite réuni plus de 194.000 téléspectateurs le 21 mai et les chiffres d'hier soir -qui devraient tourner autour du même nombre- tomberont dans la journée. Une dernière émission qui a aussi vu l'arrivée du comédien Damien Gillard, ex-compagnon de Maria Del Rio, dans l'équipe.



Avec leur humour habituel, une vidéo collégiale a même fait croire, hier soir au générique final du porgramme, qu'il ne reprendrait pas la saison prochaine. "Merci infiniment à tous pour votre fidélité tout au long de ces cinq saisons du Grand Cactus. Nous avons aimé vous faire rire et c'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons ce soir, après mûres réflexions et après concertation, qu'il était désormais temps de vous dire... que l'on revient en septembre!"