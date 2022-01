Cyril Hanouna et son équipe étaient en train de débattre de l'actualité télévisuelle française quand un petit incident s'est produit dans le public.

Géraldine Maillet, l'une des chroniqueuses de l'émission, avait la parole quand un cri a émané du public présent dans le studio de C8. Il s'agissait d'un jeune homme qui faisait un malaise sur le plateau.

"C'est rien, c'est rien", coupait calmement Cyril Hanouna. "C'est une petite crise", commentait-il alors que Mokhtar, l'agent de sécurité de l'émission, intervenait. "Allongez-le, merci. Merci Mokhtar. Est-ce qu'il y a un pompier ici ? C'est une petite crise. Allongez-le. Il fait très chaud en plus sur le plateau", poursuivait Cyril Hanouna qui demandait également à ses équipes de production d'emmener le garçon dans les loges pour qu'il puisse se reposer.

"C'est un garçon qui a fait une petite crise. Il vient nous voir et on en est très content. Ca va aller mieux. On va l'allonger. C'est impressionnant mais ça va être géré", a-t-il conclu avant de reprendre le cours de l'émission.