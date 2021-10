Invité, en radio, dans l’émission On refait la télé, sur RTL, Laurent Baffie n’y est pas allé de main morte. La langue de bois, il est vrai, n’est pas dans les habitudes de l’humoriste, comédien et chroniqueur. En cause, sa participation dans les émissions en direct, où plus personne ne veut l’inviter, de peur qu’il soit incontrôlable et politiquement très incorrect. " Il n’y a plus d’émission qui prenne le risque de m’inviter en direct ", a-t-il expliqué non sans reconnaître qu’il était " son pire ennemi". " Quand je quitte la maison en disant que je vais faire un direct, tout le monde se signe chez moi ", a-t-il encore précisé, non sans humour. Et, comme pour Milou dans plusieurs albums de Tintin, Laurent Baffie souligne qu’il y a deux personnes dans sa tête, un ange et un démon.

"C à vous, ils refusent parce que j’y suis allé deux fois, et les deux fois il y a eu des embrouilles. Touche pas à mon poste je vais la faire ", a-t-il toutefois précisé.

Le complice de Thierry Ardisson, avec lequel il a passé de nombreuses années sur les plateaux, est particulièrement remonté contre Quotidien, de Yann Barthès. "Quotidien, ils ne m’ont jamais invité. Si, ils m’ont invité quand il y avait des embrouilles, oui. Quand ça pue un peu la merde ils vous invitent. Mais sinon, ils ne sont pas trop clients. "

Laurent Baffie a encore précisé que même pour les émissions enregistrées, on le briefait avant de commencer. "Le problème, c’est que quand on me dit qu’il ne faut pas dire un truc, j’y vais direct." On ne se refait pas…