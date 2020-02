Le premier épisode de Koh-Lanta, diffusé ce vendredi soir, a déjà fait réagir pas mal d'internautes... ainsi qu'une des candidates!

Les fans de Koh-Lanta étaient aux anges vendredi soir pour le coup d'envoi d'une nouvelle saison du télé-crochet à succès. Qui disait première émission disait présentation de tous les candidats. Si certains sont plus discrets, d'autres se mettent en avant par leur caractère fort, leurs performances dans les épreuves, sur le camp, etc. C'est le cas notamment d'Inès. La belle s'est mise en évidence au cours des premiers jours. Elle fait déjà partie des personnages forts de l'émission.

La Toulousaine a été la première membre de l'équipe jaune. Mais ce n'est pas pour cela que de nombreux internautes ont parlé d'elle sur les réseaux sociaux. L'infirmière a été la cible de nombreux commentaires pour son maillot "un peu court", mettant en avant ses courbes. Lors de l'épreuve d'immunité, Inès a été choisie par les jaunes pour escalader une structure en bois afin de tenter d'offrir la victoire à son équipe lors de l'épreuve d'immunité. Pendant cette performance, nombreux étaient les internautes à trouver ce maillot trop court et pas adéquat, ce qui a fait réagir la Française de 25 ans, pas de nature à se laisser faire.

Sur son compte Instagram, elle a mis les choses au point: "Merci à tous ! Par contre, il faut se détendre, c'est juste une paire de fesses les gars, on va redescendre, on va se calmer. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui aie une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire 'oui, mais y'a que toi qui les montres'. Eh bien ma foi je fais ce que je veux, c'est les miennes, non ?", lâchait la candidate

© CAPTURE TWITTER © CAPTURE TWITTER

Denis Brogniart a aussi réagi au bad buzz auprès de Télé-Loisirs. "À partir des jeux suivants, pour qu’Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performantes dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant", a tempéré l'animateur.