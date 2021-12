Passés de "véritable cluster à eux seuls" l'année dernière à une place en finale de "La France a un incroyable talent" aujourd'hui, le conte de Noël des Belges du New Studio Jam Crew se poursuit. Grâce à l'émission et cette place en finale, la troupe de danse bruxelloise reconstruit en effet son école qu’elle avait perdue à la suite du Covid comme on vous l'expliquait la semaine dernière dans la DH . Et le membre emblématique du jury de l'émission de M6, Eric Antoine, ne tarissait d'ailleurs pas d'éloge sur eux. Revivez leur touchante prestation ci-dessous.

"Bravo à la folie"

La semaine dernière sur M6, NSJ Crew a une nouvelle fois bluffé le jury et plus spécialement l'invité guest du soir dans le jury, Inès Reg. Ou quand l'humoriste -révélée par son buzz- met réellement des paillettes dans la vie de la troupe de danse belge. En atteignant la finale (et peut-être la victoire ultime ce soir?), la troupe espère revivre après une pandémie désastreuse pour leur école de danse. "Le message est dingue, c'est super bien interprété, ça m'a emportée", explique, les larmes aux yeux, Inès Reg avant de buzzer. "Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que c'est sûr que c'est pour vous!" La suite de la vidéo n'est que frissons et émotions -"bravo à la folie"- pour toute cette troupe d'une vingtaine de jeunes danseurs âgée entre 11 et 17 ans. "Merci à elle, cette finale compte beaucoup pour nous, nous confie Loys Assal, chorégraphe de la troupe de danse. Et on va se donner au max pour gagner!" Un NSJ Crew qui va tout donner, même s'ils sont conscients que la finale s'annonce rude.

L'avis d'Inès Reg: "Ils sont habités quand ils dansent"

"C'est une incroyable équipe de danseurs, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé en l'air et moi je me suis rattrapée par terre à la fin en me disant: regarde ce talent fou!", explique l'humoriste dans une vidéo débriefing d'après émission. "Ils sont habités quand ils dansent, ils vivaient jusqu'au bout des ongles ce qu'ils étaient en train de faire."

Quelques images des répétitions de la finale de ce soir sur M6: