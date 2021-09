Si ces tensions, qui ne volent déjà pas bien haut, ont déjà quelque peu perturbé le direct, c'est surtout en coulisses que la situation est devenue catastrophique. En effet, dans une story Instagram, Sylvie Ortega a révélé qu'Eryl Prayer l'avait agressée. "Je me suis fait agresser sauvagement dans le couloir de C8 par le fêlé d'Eryl. Il m'a porté des coups de pieds d'une force à la jambe et au bras et avait préparé son poing pour me le coller au visage !! Inadmissible", a-t-elle écrit. Pour conclure, Sylvie Ortega a tenu à remercier les agents de sécurité, qui sont rapidement intervenus. "Millions de mercis à toute l'équipe de TPMP et un immense merci à la super sécurité de TPMP. Je vous annonce qu'Eryl est blacklisté des plateaux à tout jamais. Honte à ce mec qui frappe une femme". Pour l'instant, le principal intéressé n'a pas encore réagi. © Instagram



L'ambiance était très tendue hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna avait invité Loana, son ancienne manager, Sylvie Ortega, et Eryl Prayer, sosie d'Elvis Presley et ami de l'ancienne star de téléréalité. Le but de cette rencontre était de réconcilier les deux ex-amies, mais les choses ont très vite dérapé entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer. En conflit depuis des mois, les deux proches de Loana se sont donnés en spectacle sur le plateau de TPMP. "", a lâché d'emblée l'ancienne manager au sosie d'Elvis Presley. "", lui a lors rétorqué le principal intéressé, entraînant de ce fait Cyril Hanouna dans un fou rire.