Le règne de Victor, alias Jaasper, aura été bref : après seulement 3 jours, le voilà éliminé. Selon lui, le personnage principal de “Forrest Gump” était incarné par Owen Wilson. Une mauvaise réponse qui lui aura valu sa place, mais que le jeune homme prend malgré tout avec humour.

Sur Twitter, il a publié une vidéo devant le film "Forrest Gump". "Comment ça c’est pas Owen Wilson dans Forrest Gump ?", ironise-t-il.

Dans l'émission, le candidat ne ratait pas une occasion de se faire remarquer, ce qui énervait bon nombre de téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les critiques à son égard se sont rapidement multipliées. "Ce n’est pas la modestie qui l’étouffe, ce pseudo maître de midi. Mais qu’est ce qu’il m’insupporte…déjà !", "Sur TF1, l'année 2021 commence mal, dans ce jeu !", "J'ai jamais vu un maître de midi faire le beau comme ça… Il devrait apprendre l'humilité" pouvait-on lire sur Twitter.

Le candidat a donc décidé de s'adresser à ses détracteurs, et surtout, à ses fans. "Merci à tous mes supporters et à tous ceux qui m'ont aidé à vaincre les ennemis depuis vendredi midi. Les vrais ont très bien compris qu'il ne s'agit que d'amour et de divertissement", écrivait-il sur Twitter.

Dans un deuxième tweet, il ajoutait ensuite : "Je suis Jaasper, le plus grand Maître de Midi de l'histoire, l'ennemi numéro des fans de l'émission". De quoi provoquer, une dernière fois, les fans de l'émission.