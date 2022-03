Ce mercredi soir, dans QR sur la RTBF, Sacha Daout est revenu sur l'invasion russe en Ukraine. L'intervention de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma (chambre basse du parlement de la Fédération de Russie) n'est pas passée inaperçue.

Il était bien entendu question de la guerre en Ukraine. Interrogé à ce sujet, Piotr Tolstoï a déclaré, comme le relaient nos confrères du média public: "La faute de l'Europe, de l’Union européenne, c'est de s'imaginer qu’elle joue un rôle d’intermédiaire dans ce conflit alors qu’elle fait partie de ce conflit avec la guerre économique qu'elle mène contre la Russie, avec les sanctions illégitimes qu'elle prend et avec les armes qu'elle fournit. Comment imaginez-vous fournir des armes sur les terres d’un pays qui, dans deux à trois semaines, aura complètement changé?". Et l'invité d'ajouter: "Pendant que nous discutons, l’opération militaire pour la dénazification de l’Ukraine avance."

Cette dernière phrase a particulièrement irrité les autres invités. Zénon Kowal, représentant de l’ambassade d’Ukraine en Belgique, a immédiatement réagi: "C'est intolérable ce que l'on entend ici. Vous parlez de dénazification de l'Ukraine. Quand l'Allemagne a décidé qu'elle allait augmenter son budget, vous dites qu'elle n'a pas été assez dézanifiée. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, je suis désolé. C'est un discours qui ne tient pas compte de la réalité. Vous parlez d’un coup d’Etat en Ukraine? Et bien non. Il y a en réalité eu une manifestation sur le Maïdan qui a forcé le président Viktor Yanukovych qui volait un rêve d’Europe aux jeunes étudiants qu’il amassait sur le Maïdan et il s’est enfui. Le Parlement a convoqué des élections libres qui ont donné 73% au président en poste aujourd’hui (Volodymyr Zelensky, ndlr). Ne dites pas que c’est un néonazi, il est d’origine juive."

Philippe Lamberts, député européen Ecolo, a également pris la parole pour dénoncer l'initiative russe. "Pour une fois, Monsieur Tolstoï parle vrai. Par deux fois, il vient de nous dire que l’ambition de la Russie, c’est le changement de régime à Kiev. Il s’agit bien d’une opération militaire dont le but est de renverser un gouvernement légitime pour le remplacer par un gouvernement, passez-moi l’expression, à la botte de Moscou."





"Je ne crois pas que Vladimir Poutine utilisera le nucléaire ou attaquera la Belgique"

Dans la suite de son intervention, Piotr Tolstoï a toutefois tenu à rassurer par rapport à la crainte d'un conflit qui dégénèrerait jusqu'à l'utilisation des armes nucléaires. "Je ne crois pas que Vladimir Poutine utilisera le nucléaire", déclare-t-il. "La Russie n’a jamais attaqué personne et n’attaquera pas la Belgique, soyez tranquilles. Le problème avec l’Occident et l’Europe aujourd’hui, c’est que vous êtes rivés sur les rumeurs et les réseaux sociaux. Les experts parlent sans avoir les preuves."