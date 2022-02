Son surnom de "papesse des séries télé", Shonda Rhimes ne l’a volé à personne. Après Grey’s Anatomy, Scandal, Murder ou encore La Chronique des Bridgerton, la réalisatrice américaine n’a plus rien à prouver. Pourtant, elle s’apprête à ajouter une pépite à sa filmographie déjà bien remplie. Le titre de cette dernière : Inventing Anna.

Disponible à partir de ce vendredi sur Netflix - plateforme avec laquelle Shonda Rhimes a étendu sa collaboration en matière de création de contenus -, la série revient sur l’histoire vraie d’Anna Sorokin, une jeune arnaqueuse russe qui, pendant quatre ans, s’est fait passer pour la riche héritière allemande Anna Delvey afin de voler des millions de dollars à l’élite new-yorkaise.

Inventing Anna démarre au moment où la jeune femme de 22 ans, interprétée par la brillante Julia Garner (Ozark), se trouve en prison. Vivan, journaliste du New York Magazine enceinte jusqu’aux dents , incarnée par Anna Chlumsky, se penche sur son histoire alors que ses patrons n’y voient pas d’intérêt. Son but ? Découvrir qui est vraiment Anna Delvey et relancer sa carrière.

En racontant l’histoire sous l’angle de l’enquête journalistique, Shonda Rhimes fait un pari osé mais, selon nous, gagnant. À travers plusieurs entretiens avec la jeune femme et son entourage, ainsi que des allers-retours entre présent et passé, le profil surprenant de la jeune manipulatrice se dessine un peu, comme un puzzle. Le train met du temps à démarrer, c’est vrai. Il faut attendre le deuxième épisode pour se faire prendre au jeu. Mais une fois le voyage commencé, on apprécie le paysage.