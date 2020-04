#Investigation, le nouveau magazine d’info de la RTBF, s’intéresse à la véritable destination de notre argent © D.R. Télévision Interview > Aurélie Parisi

Pour son premier numéro, #Investigation lève le voile sur ce que financent les économies que nous plaçons en banque. À cause de la crise du coronavirus, il a fallu s’armer de patience pour voir arriver #Investigation, le nouveau magazine d’enquête de la RTBF. Initialement prévue en mars dernier, l’arrivée du rendez-vous qui remplace Questions à la Une et Devoir d’enquête démarre finalement ce mercredi sur La Une. Piloté et présenté par Justine Katz, le programme mettra en évidence, avec transparence, des sujets qui sont " au centre des préoccupations des Belges." (...)