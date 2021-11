En 2001, certains téléspectateurs s’offusquaient devant l’arrivée sur le petit écran de Loft Story, une téléréalité qui consistait à suivre les aventures d’inconnus enfermés dans une maison pendant des semaines. Vingt ans plus tard, l’émission créée par Alexia Laroche-Joubert – actuelle productrice de Koh-Lanta et Fort Boyard – pourrait être considérée comme une broutille face au nouveau programme de VTM. Intitulé Ik wil een kind (“Je veux un enfant”), cette téléréalité, présentée par Dina Tersago, ancienne Miss Belgique, propose à deux inconnus, qui ne peuvent pas ou n’arrivent pas à avoir d’enfants pour des raisons médicales ou sociales, de concevoir et d’éléver un enfant ensemble. Sans non plus éprouver le moindre sentiment amoureux l’un envers l’autre.

Bien avant sa diffusion test, le 18 octobre dernier, l’émission, dont le concept est tiré du format britannique Strangers making babies de Channel 4, a créé la polémique. Il faut dire que le principe de l’émission est pour le moins douteux même si les protagonistes y sont entourés de plusieurs experts.

Interrogée par Het Laatste Nieuws, Sylvia De Doncker, la porte-parole de VTM, tente de donner des explications à l’arrivée de ce nouveau programme : “Beaucoup de personnes choisissent la coparentalité consciente, même si ce n’est pas évident. Ceux qui le font ou l’envisagent se heurtent actuellement à un manque d’information, d’orientation et de soutien. Avec ce programme, VTM veut attirer l’attention sur cette lacune et offrir une alternative. Ils reçoivent les conseils nécessaires de psychologues, de spécialistes, de juristes et de médecins afin de garantir le bien-être de l’enfant.”

À l’heure actuelle, le deuxième épisode d’Ik wil een kind n’a pas encore été programmé par la chaîne flamande…