Deux ans après son lancement, la chaîne d’information en continu LN24 s’apprête à écrire le deuxième chapitre de son aventure au sein du paysage audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vendredi, Joan Condijts, CEO et fondateur de la chaîne avec Martin Buxant, a annoncé que LN24 était entrée en négociation "exclusive" avec le groupe IPM "en vue d’une entrée du groupe de presse dans le capital de la jeune chaîne d’information".

On savait que LN24 était, depuis quelques semaines, à la recherche de nouveaux investisseurs prêts à prendre le relais des actionnaires historiques (Belfius Insurance, Besix, Jean-Pierre Lutgen et Giles Daoust). Un bureau gantois, spécialisé en fusions et acquisitions, avait été mandaté par le conseil d’administration de la chaîne, présidé par l’homme d’affaires Philippe Lhomme, de trouver des candidats disposés à assurer un financement pérenne et durable de la LN24. Plusieurs candidats ont montré de l’intérêt. Mercredi, le CA de LN24 a tranché, à l’unanimité, en faveur de la proposition du groupe IPM (société éditrice de La Libre, La DH Les Sports, de L’Avenir, Moustique et DH radio).

Deux ans après son lancement, LN24 réunit plus de 2,5 millions de spectateurs par semaine. La chaîne, qui compte une cinquantaine de personnes, produit de 8 à 12 heures de contenus d’actualité par jour. Le budget annuel de fonctionnement avoisine les 5 millions d’euros. Un montant deux fois supérieur au chiffre d’affaires.

"La situation est paradoxale, souligne Philippe Lhomme. LN24 n’arrête pas de manger du cash alors que la chaîne n’a jamais fait autant d’audience." Joan Condijts, qui compare LN24 à une start-up qui nécessite d’être alimentée en carburant dans sa phase de croissance, défend bec et ongles ce qui a été accompli jusqu’ici. "Nous sommes parvenus à créer une marque média dans un contexte économique extrêmement difficile. La meilleure preuve est que LN24 suscite l’intérêt de l’un des deux plus grands groupes de presse en Belgique francophone", soutient l’ancien rédacteur en chef de L’Écho.

François le Hodey, administrateur délégué du groupe IPM, exprime sa reconnaissance pour ce que LN24 a réalisé depuis la mi-2019. "Au sein de notre groupe, dit-il, LN24 trouvera les moyens et les synergies à même d’en faire une chaîne d’information de référence."

L’intention des deux parties est d’aboutir rapidement à un accord. "La fin novembre paraît être un délai raisonnable", avance Joan Condijts.