Vendredi dernier, la quatrième saison de Ninja Warrior a démarré de plein pot sur TF1. Aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, on retrouve, depuis deux ans, la belle Iris Mittenaere, ex-Miss France et ex-Miss Univers. La jeune femme y fait ses premiers pas en tant qu’animatrice télé, un rôle qui lui plaît et dans lequel elle compte bien évoluer. "Je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé. J’ai envie de faire des choses qui me plaisent et qui me ressemblent. Avec Ninja Warrior , j’ai vraiment trouvé ma place", explique-t-elle.

