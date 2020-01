Petit à petit, Issa Doumbia est en train de se faire une place de choix sur le petit écran.

Après avoir tourné dans Nos chers voisins, Sam et s’être retrouvé dans l’équipe de Touche pas à mon poste ou encore de Vendredi, tout est permis avec Arthur, l’humoriste a désormais droit à sa propre émission. En prime time qui plus est ! D’ici peu, il présentera Les Belges contre-attaquent, une émission qui opposera les Belges et les Français sur le thème de l’humour, en relevant des défis et en se défendant par des sketchs.