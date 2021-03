Depuis quelques semaines,a repris sur RTL TVI. Les "experts de l'amour" de la chaîne privée ont associé plusieurs participants de l'émission jusqu'à présent, dont Manon et Junior, qui partagent 78% de compatibilité. Dimanche soir, les téléspectateurs ont donc assisté à leur première rencontre et à leur mariage, les deux candidats ayant accepté de se marier, quelques minutes après s'être rencontrés pour la première fois à la maison communale.

Mais si Junior et Manon se sont dit oui, rien ne prédit que le couple tiendra. Surtout quand on apprend que le jeune homme a accepté le mariage... car il n'a pas osé dire non à Manon. "Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas mon style de femme du tout. C'est hors de question, hors de question frère. C'est compliqué de dire non, je n'ai pas osé", a confié Junior à ses amis, alors que la petite fête organisée avec l'entourage des jeunes mariés se déroulait jusque là sans problème apparent. Le jeune habitant de Manage a même ajouté que ce qui l'avait fait dire oui à Manon, c'était la présence de ses proches: "C'est le seul truc qui m'a fait dire oui. S'il n'y avait pas de fête après, je disais non".

Sûr de lui et donnant une grande importance au physique, Junior a même avoué qu'il savait "très bien que personne ne pouvait dire non" en le voyant, car selon lui, il était "canon dans la Ferrari" qui l'a amené au mariage. "Au moment où je dis oui, j'espérais qu'elle me dise non", a-t-il résumé à ses amis, assez surpris.

Reste à savoir s'il sera aussi honnête avec Manon, celle qui est maintenant sa femme et avec qui il va partir en lune de miel.