Après s'être fait discret des écrans depuis l'arrêt deen 2019, Thierry Ardisson a fait son grand retour à la télévision il y a quelques semaines avec, une émission qui, grâce au renfort de nouvelles technologies, a réussi à réssusciter les légendes. Un concept osé et innovant qui n'a malheureusement pas porté ses fruits. Le 2 mai dernier, le premier numéro consacré à Dalida n'a été suivi que par 1,40 million de téléspectateurs sur France 3 pour une part d'audience de 6,8% des individus de quatre ans et plus, selon Médiamétrie."", confie l'homme en noir au. "

Ces mauvaises audiences seraient peut-être dûes à un problème de communication. Il y a "sans doute mal vendu le truc", pense Thierry Ardisson. "Le public, qui m'a vu faire des interviews pendant trente-cinq ans, a cru que j'interviewais Dalida pendant une heure et demie, alors que c'est un documentaire bourré d'archives, un biopic".

"J'ai l'habitude de prendre des trains dans la gueule"

L'échec de cette première n'empêchera toutefois pas France Télévisions de diffuser les prochains numéros d'Hôtel du temps. "Au lendemain de la diffusion, j'ai appelé Stéphane Sitbon-Gomez (numéro 2 de France Télévisions, NdlR.) pour lui proposer d'arrêter. Il m'a répondu qu'il n'en était pas question, qu'il voulait un autre numéro avec Coluche, avant Gabin. On le tourne en septembre", explique Thierry Ardisson avant d'ajouter savoir "ce qu'il faut corriger" pour que l'émission soit plus fédératrice. "Ca marchera mieux. On a, par ailleurs, des touches pour vendre l'émission à l'étranger. Je suis reparti comme en 40. J'ai l'habitude de prendre des trains dans la gueule. Des coups durs, j'en ai connu toute ma carrière."