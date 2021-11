Ce mardi soir, très grande était la surprise des téléspectateurs quand ils ont appris que Teheiura avait triché à plusieurs reprises dans Koh-Lanta, bénéficiant d'une aide extérieure pour se nourrir.

Après l'émission, Denis Brogniart, actuellement en Asie pour le tournage d'un nouvel opus de Koh-Lanta, s'est connecté sur Instagram pour faire part de sa réaction. Il s'est même levé de très bon matin pour le faire puisqu'il était 6H30 chez lui alors que l'horloge indiquait 23H30 chez nous.

"C’est important pour moi de vous donner le fond de ma pensée concernant Teheiura", a-t-il débuté, très surpris, touché, étonné.

Avant de poursuivre: "“Koh-Lanta” est un jeu et il y a eu triche, c’est clair, c’est pour cela que je suis allé voir Teheiura après avoir eu la certitude que les choses s’étaient produites. C’est un jeu extrêmement difficile, le plus dur à vivre, celui qui met les aventuriers dans la situation de dénuement la plus importante et cela fait 20 ans que je le constate. C’est extraordinairement dur, personne ne peut imaginer ce qu’est la difficulté de “Koh-Lanta”".

Mais surtout, Denis Brogniart a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas condamner Teheiura, qu'il juge comme "un super mec". Le présentateur de TF1 ne remet aucunement en cause l'homme et l'aventurier emblématique qu'est Teheiura. "Je considère qu’il est un aventurier exceptionnel. Il venait pour la cinquième fois, il nous a fait vibrer par ses compétences et ses capacités. Oui, il a failli, il était dans des conditions très particulières, chez lui, à quelques kilomètres de l’endroit où il a grandi et où vivent ses parents. […] Il a cédé à la tentation en acceptant cette nourriture parce que c’était facile pour lui de le faire. C’était impossible pour nous de ne pas le sanctionner et c’était un des moments les plus difficiles que j’ai eu à vivre dans “Koh-Lanta”".

Denis Brogniart a même assuré que Teheiura a été soulagé lorsque le présentateur et journaliste sportif est venu le trouver pour "mettre un terme à ce moment d’égarement".