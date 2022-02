Après une introduction sur Blanche, candidate emblématique de la saison 5 qui a terminé 4e de l'Eurovision 2017 avec City Lights, le 6e soirée de la saison anniversaire de The Voice Belgique a révélé quelques personnalités ce soir sur la RTBF.

A commencer par Adriana, 22 ans, de Bruxelles. "Je fais de la musique depuis toute petite, explique celle qui bluffera les quatre coaches sur sa prestation de As the world caves in de Matt Maltese. A 6 ans, j'ai eu une appendicite qui s'est aggravée en péritonite. J'ai failli y passer!" En guise de "cadeau de survie", sa maman lui a alors offert des cours de piano. "C'est donc grâce à mon appendicite que je suis là aujourd'hui". Bref, comme le dit su bien Typh Barrow, une fille "juste, construite sur ses fêlures." Adriana chante sa vie et "livre un message qui prend aux tripes" comme le souligne Bj Scott. "Tu es exactement ce que je cherche. Et le meilleur cadeau d'anniversaire pour ce The Voice". Après ces mots, la jeune bruxelloise repartira avec la Mama de The Voice Belgique.

Mic, bruxellois de 27 ans, se lance ensuite dans l'arène et touche aussi par son histoire. Originaire d'Israël, tout le monde lui dit qu'il a un accent, que ce soit quand il est en Belgique ou en israël. "C'était très difficile quand je suis arrivé en Belgique", confesse celui qui a mis les pieds sur notre sol dès l'âge de 7 ans. "Je ne parlais pas la langue, ce fut un vrai choc culturel. Je ne me sentais pas à ma place... et c'est seulement 8 ans après, lorsque j'ai eu 15 ans et en chantant, que j'ai trouvé ma place auprès de ceux qui chantaient." Fan de Mika dans lequel il s'est reconnu, Mic est aussi super proche de son frère handicapé, présent pour le soutenir sur le plateau, qui n'a pas droit aux mêmes opportunités que lui. "Il est limité par son propre corps et cerveau. J'ai donc appris à être plus humble et reconnaissant grâce à lui."

Et c'est sur le fil que Typh Barrow buzzera, touchée par ses graves impressionnants sur "I'm not the only one" de Sam Smith. "Tu es mon buzz de coeur, je ne voulais pas avoir de regret."

Un duo de soeurs qui se présente en solo: "Ca serait drôle ou pas d'être en finale toutes les deux"

Saphyra 18 ans et vit à La Louvière. Cette jeune candidate a commencé à chanter vers l’âge de 10 ans grâce à sa sœur Trinity, qui lui a transmis sa passion. Sur Instagram, les deux sœurs postent régulièrement des vidéos de covers de leurs duos. Si la plus âgée souhaitait participer au concours en duo, Saphyra, elle, s’y est opposée. "Ca serait drôle ou pas d'être en finale toutes les deux". Pour son blind, la benjamine décide donc de reprendre "Ex-Factor", grand succès de Lauryn Hill. Résultat? Trois buzz pour Saphyra qui est allée "au culot" sur un tel titre et elle choisira l'équipe de Black M qui la considère déjà comme "ma soeur!"

Quant à Trinity, elle a offert une prestation de feu sur Love de Keisha Cole. Résultat? Autant de buzz que sa soeur mais elle choisira de repartir avec un autre coach que Black M malgré son "tu es donc la soeur de ma soeur!", aka Bj Scott. "Tu es mon buzz de coeur, les débuts d'une grande chanteuse!"

La drague de Bj Scott à Black M

Lors de ce 6e Blind, on retiendra encore le passage de Sabine sur I'm in love with a monster de Fifth Harmony. Cette Villersoise de 31 ans a "retourné la scène comme une star" selon Black M qui repartira avec cette candidate à l'énergie communicative. "Elle a une voix de dingue", dixit Bj Scott qui en profite pour dragouiller le rappeur. "T'es mignon quand tes yeux pétillent." "Arrête, je vais rougir!" Et la Mama de conclure. "Maintenant que j'ai 62 ans, je m'en fous, je fonce dedans (rires)!" Oufti, comme dirait Black M, acclimaté à la Belgique.

Notons aussi le combat de coqs -debout!- où tout semblait permis entre Black M et Christophe Willem ("j'ai peur que Black M ait des lacunes pour ça") suite au passage de Régis, 26 ans d'Ecaussines. La raison? Son interprétation dynamique de Shawn Mendes (there's nothing holdin' me back. "Je t'attendais toi", dixit la Tortue qui repart donc avec celui qui chantait Aïcha de Khaled depuis ses... 2 ans!

Une ancienne de The Voice Kids

Talent de Slimane (elle a été jusqu'aux battles) dans The Voice Kids Belgique il y a deux ans, Nora a bluffé le banc de coaches par sa confiance en elle. Avec son "timbre métallique" sur du Bonnie Tyler (Holding out for a hero), cette jeune fille d'à peine 16 ans semble déjà prête pour la compétition. "Je ne sais pas ce que tes parents ont mis dans ton biberon mais c'est impressionnant!", balance Typh Barrow. "Il me semble connaître ton visage", demande alors Bj Scott. "Oui, en fait, vous m'avez vue chanter un jour dans le rue et vous m'avez dit que ma place était sur scène et pas dans la rue!" Une phrase marquant pour Nora qui "croit au destin" et choisit donc la Mama de The Voice comme coach.

Et cette avant dernière soirée de Blinds s'est clôturée en beauté avec Leslie, 40 ans, de Namur. Moment émotion sur sa réappropriation du mythique Time after time de Cindy Lauper. Typh Barrow ("quand il buzze c'est avec le coeur") et Bj Scott ("Christophe sait comment gagner les télécrochets") sont mêmes venus à la rescousse de Black M et Christophe Willem pour que cette enseignante en géographie fasse le bon choix. Mais suite à la référence du gagnant de la Nouvelle star, Leslie repart avec Christophe Willem. "La Tortue s'est transformée en Tortue Ninja!", concède Black M. Au final, Typh barrow fait la course en tête avec 14 talents suivie par Bj Scott et Christophe Willem avec 13 talents et enfin Black M comptabilise 12 talents sur les 15 au total pour chaque équipe. Rendez-vous mardi prochain sur la Une pour le 7e et dernier Blind à suspense.