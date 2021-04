C'était en 2012, il y a plus de huit ans. Aurélien de "Koh-Lanta" publiait une parodie musicale sur Youtube. A savoir une reprise rigolote de "L’horloge tourne" de Mickaël Miro, en mode gastro. Celui qui s'est fait éliminer juste avant la réunification avait réalisé ce clip en pleine épidémie de gastro-entérite en novembre 2012. Un vrai travail d'humoriste qui fait bien rire la Toile. Voici quelques partie fécales choisies. Allez, en selles comme dirait l'autre!

"Un petit pet m'a échappé"

"Mes intestins sont détraqués ça devient gênant, fredonne d'emblée Aurélien, gratte à la main, sur son titre parodique J'ai la gastro. La nuit dernière j’me suis fait dessus, et tout ça en dormant. Ca fait 4 heures que je suis dans mes cabinets. Si cela continue, je vais pouvoir m'installer." Et là, on voit l'aventurier de Koh-Lanta, lunettes sur le nez et couverture sur le corps dormir sur ses WC. Plus loin , le pharmacien continue de chanter dans un ascenseur en expliquant son mal être quotidien. "Un petit pet m'a échappé en petit comité. Je pensais que ça serait discret mais tout le monde s'est barré." Avant qu'une jolie blonde ne rentre dans l'ascenseur...

"Grâce à mamie zinzin, je chie des briques"

Apprenti Youtubeur (il a sa chaîne www.bref-like.fr), Aurélien se lâche dans ce clip. Au sens propre comme au figuré. "J'ai l'anus tout irrité, quasiment en sang", chante-t-il encore dans sa vidéo. Et Aurélien se moque même de sa profession de pharmacien en précisant qu'ils offrent "du plâtre en sachets blancs" pour se guérir. Après avoir demandé conseil à sa mamie zinzin pour un remède de grand-mère contre la gastro, Aurel (son nom d'artiste) avoue maintenant "chier des briques" et d'être du coup... " constipado" pour rimer avec "gastro".

"Je pleure de rire", "Une légende de la musique"

Aurélien termine en chantant qu'il rêve juste "de faire normalement." Bref, tout un chansonnier fécal mais qui a le mérite de faire rire les internautes. Surtout les fans de Koh-Lanta qui sont retombés sur cette pépite. "Y a rien à dire, c'est de la tuerie"; "Mais OMG Aurélien y a plus aucune crédibilité là, je pleure de rire. C’est comment de négocier le prix des médocs quand on est monsieur gastro ? Des taros sur le smecta ?" Ou encore: "Cette personne est une légende de la musique, en plus d’être l’aventurier emblématique de cette saison de Koh Lanta !"