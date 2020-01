"J’avais déjà jugé pas mal de concours ou d’élections de Miss en régions", nous confessait - ce dimanche au Lido de Paris - Maxime Dereymez, devenu l’une des personnalités récurrentes au Top Model Belgium. Le célèbre danseur de Danse avec les stars ayant une idée précise des critères indispensables pour faire carrière sur les podiums. "Étant issu de la danse, pour moi, la posture et la façon dont on se tient sont primordiales. C’est la démarche puis surtout paraître naturel. Très souvent, je trouve que les mannequins ou modèles font la tronche parce qu’on leur dit qu’il ne faut absolument pas sourire ! Ce qui donne un côté très figé et très dur. Or, j’aime bien un peu de spontanéité et retrouver une personnalité."

(...)