Pendant la soirée, Laurie Cholewa donnera la parole à plusieurs victimes de ce type de cancer. "On ne verra pas tous les témoignages à l'écran car certains n'ont eu lieu que sur scène. Il faut un courage énorme pour monter sur une scène et montrer aux gens qu'on est malade et en traitement. Parmi les personnes qui ont témoigné, il y a par exemple une femme qui dit rester positive même s'il se passe énormément de choses dans sa tête. Ca me déchire le coeur de voir toutes ces personnes sur scène. Ce que j'espère? Les revoir avec de bonnes nouvelles."



Visage connu du petit écran, Laurie Cholewa essaye de se servir de sa notoriété pour la bonne cause. "J'essaye de répondre "présente" du mieux que je peux, surtout pour des combats qui touchent le handicap ou les enfants. Je suis très sensible à ces démarches."

Amir, Claudio Capéo, Hatik, Zaz, nombreux sont les artistes à avoir participé à, un concert caritatif enregistré en octobre dernier à l'Olympia et diffusé ce mercredi soir sur C8. L'événement, dont les fonds sont reversés à la recherche contre le cancer du pancréas, a été créé il y a dix ans par Laurie Cholewa, également maîtresse de cérémonie.Interrogée par nos soins,la présentatrice desur Canal + explique ce qui l'a poussé à faire naître ce projet. "", explique l'animatrice.qui, à l'époque, n'aurait jamais imaginé que l'événement aurait fêté ses dix ans. "