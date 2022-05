Yannick éliminé, Koh-Lanta: Le Totem Maudit continue sur TF1. Aux Philippines, les aventuriers encore en lice s'apprêtent à se frotter à une nouvelle épreuve de confort qui leur permettra de passer une nuit dans un vrai lit, de manger à leur faim et de passer un appel à leurs proches.

L'épreuve en question est celle du tir à l'arc et verra s'affronter deux équipes de cinq aventuriers. Désignés chefs d'équipe par un tirage au sort, François et Nicolas constituent chacun leur équipe. Le premier s'entoure de Fouzi, Louana, Bastien et Ambre. Le second de Maxime, Géraldine, Olga et Anne-Sophie. De son côté, Jean-Charles n'a pas été choisi et ne disputera donc pas l'épreuve. Il comprend la décision de ses camarades. "Je n'ai aucune rancoeur", dit-il avant de rentrer sur le camp.

La victoire est pour l'équipe de François. Tous sont émus de pouvoir bénéficier d'un confort tel que celui qui a été annoncé par Denis Brogniart. De son côté, Nicolas est déçu. "Je m'en veux énormément d'avoir pris les deux seules mamans dans la même équipe", dit-il. "Le manque de la famille est très compliqué à gérer", avoue alors Anne-Sophie, maman de deux enfants.

"Quand je rentre, je veux du fromage"

"C'est une machine de guerre François", lance Louana en découvrant le confort qui est réservé à son équipe. Du poulet et du curry, les aventuriers sont aux anges et vont jusqu'à lécher leurs assiettes. Place ensuite l'appel à la famille. En communication avec son compagnon, Ambre lui explique à quel point la faim est dure à gérer dans Koh-Lanta. "J'ai trop faim. Quand je rentre, je veux du fromage. Chéri, j'ai rêvé que je nageais dans un camembert", dit-elle au téléphone.

"Gagner cette épreuve, c'est gratifiant"

L'épreuve d'immunité se dispute à nouveau individuellement. Il s'agit du parcours du combattant, épreuve emblématique de Koh-Lanta. "Contrairement aux autres, l'épreuve risque d'être un peu plus compliquée parce qu'ils ont rechargé les batteries", déclare Anne-Sophie en parlant de l'équipe qui a remporté le confort. Les femmes ouvrent le bal. Ambre, Olga et Louana ont toutes envie de faire honneur à leur père via cette épreuve. "A une époque, j'étais sa petie guerrière à lui", confie Ambre qui espère voir une "étincelle" se rallumer dans les yeux de son papa.

Sur le parcours, Louana impressionne par sa dextérité et son sang froid. Elle gagne l'épreuve haut la main. "C'est une épreuve mythique de Koh-Lanta. De la gagner, c'est gratifiant", dit-elle. Chez les hommes, Nicolas part premier mais est suivi de près par Maxime. Finalement, c'est Bastien qui remportera la victoire. De son côté, Jean-Charles abandonne. Pour départager Louana et Bastien, Denis Brogniart leur propose l'épreuve du labyrinthe. Pourtant mal partie, la jeune femme gagne l'épreuve et est donc immunisée pour le prochain conseil.

"On jour encore avec mes fesses"

Quelques heures avant le conseil, tous se mettent à la recherche d'un collier d'immunité. Mais, c'est Olga qui tombe sur le fameux trésor. Elle partage sa trouvaille avec Anne-Sophie, une amie sur qui elle peut compter. De son côté, Maxime comprend qu'il est à nouveau dans le viseur de ses camarades. "On joue encore avec mes fesses", dit-il agacé à François.

Après avoir voté lors du conseil, Olga sort son collier d'immunité. Ce soir, elle est intouchable. Malheureusement, la stratégie qu'elle avait mise en place avec Anne-Sophie n'a pas été concluante. Avec sept votes contre elle, cette dernière est éliminée. "Je me sentais en danger", explique Anne-Sophie dont le flambeau a été éteint par Denis Brogniart. La coach sportive donne son soutien à Bastien et son vote noir à Olga.