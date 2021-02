Il s'appelle Aurélien et il travaille dans une pharmacie. Âgé de 34 ans, le futur aventurier a l'air très sûr de lui. Il devrait faire partie des candidats à suivre lors de cette nouvelle saison !

"Je vis en Normandie, je suis pharmacien. J'ai aussi une casquette de président de groupement de pharmacies. C'est à dire que je vais négocier avec les laboratoires de façon à avoir les meilleures remises. Je suis un roquet, c'est à dire que s'il faut revenir 10 000 fois à la charge, je reviendrai à chaque fois jusqu'à ce que je réussisse à obtenir ce que je veux", explique-t-il dans sa vidéo de présentation, déjà diffusée sur les réseaux sociaux pour faire monter la température.

Avant de poursuivre: "Je sais que j'ai un ego assez surdimensionné même parfois un peu excessif. Et très souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou on me déteste ou on m'adore, il y a rarement d'entre deux. S'il faut trahir des gens, leur mentir, etc... C'est des choses que je serai amené à faire. C'est un jeu. La fin justifie les moyens. Et bien évidemment, pour moi le Saint Graal ce serait de gagner Koh-Lanta."

Au cours de l'édition 2021 de Koh-Lanta, dix hommes et dix femmes, âgés de 25 à 48 ans s'affronteront, aidés par des objets au pouvoir redoutables, tous cachés sur l'île.

Impatient de voir ce nouvel opus du télé-crochet ? Rendez-vous le vendredi 12 mars à 21h05 sur TF1.