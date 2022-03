La bande à Jérome de Warzée est de retour ce soir sur Tipik (RTBF) où ils vont parodier notamment l'arnaqueur de Tinder, Angèle ou encore le conflit ukrainien (par l'intermédiaire de Charles Michel). De bonnes rigolades en perspective en ces temps difficiles. Mais avant l'émission de ce soir et en hommage à la disparition de Jean-Pierre Pernaut ce mercredi, la RTBF a republié sur ses réseaux sociaux le sketch de Kody et Jérôme de Warzée qui parodiaient le célèbre présentateur du 13 heures de TF1 au moment de son départ à la retraite.

Outre le look de l'humoriste Kody (petites lunettes, costard cravate, coupe de cheveux et panier avec produits du terroir), les références aux sujets régionaux de JPP (avec musique du générique de TF1) sont légion et font rire l'assemblée. Sans oublier une mention coquine envers sa femme Nathalie Marquay, Miss France 1987 ou encore ce fait que le journaliste aimait être sur le terrain avec le goût du risque. "Je me rappelle encore avec émotion de ma première couverture d'une zone de conflit. C'était en 1990." "La guerre du Golfe?", lui lance alors Jérôme de Warzée. "Non, pas du tout. La réintroduction de la coccinelle dans nos forêts ardéchoises afin d'enrayer la prolifération du puceron des capucines. Un conflit sanglant."

La "prouesse" de François de Brigode qui "présente un JT en wallon depuis tant d'années"

Sans oublier sa mission de consultant à la RTBF. "On m'a demandé de m'occuper des programmes de la RTBF." Mais il précise qu'i ne va pas remplacer François de Brigode qui "présente le JT depuis tant d'années en wallon. C'est quand même une prouesse!" Et de conclure sur le programme du Grand Cactus de Jérome de Warzée. "Ne changez rien, vous faites assez ploucs de province comme cela! Tout comme votre humour banal et local." Avant de prendre congé de la bande pour rentrer chez lui... ou pas. "Non je pars en République Dominicaine" balance Kody. "Je vais filmer tout moi-même et ça sera un reportage signé: "J'aime bien les bouseux mais après 33 ans, j'ai ma dose!" Merci à tous, bonsoir. C'était le JT!"

Bref, rien n'est oublié. Un sketch qui a d'ailleurs ravi les internautes, unanimes. "Un très bel hommage avec humour par des gens qui le respectent"; "Bel hommage à cet homme bienveillant" ou encore "Toujours aussi drôle les gars !!! Et merci pour votre hommage pour cet homme respectueux et respectable !!!"