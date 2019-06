Absente du petit écran depuis quelques années, Jessica Alba fait un retour en force. Et, c’est bien le cas de le dire. Avec Gabrielle Union, l’actrice fait partie du duo féminin, Nancy McKenna et Sydney Burnett, de LA’s Finest, spin-off de la saga Bad Boys. Une série dans laquelle ces dernières enchaînent les scènes d’action à la façon de Martin Lawrence et Will Smith.

(...)