C’était l’heure des confidences sur le plateau de Chez Jordan, l’émission de Jordan Deluxe pour le compte de Télé-Loisirs. Jeudi, son invitée n’était autre que Fabienne Carat qui a longtemps incarné Samia Nassri dans la série Plus belle la vie et trace sa route à la télévision. La comédienne de 42 ans a raconté comment ses espoirs de cinéma se sont envolés du jour au lendemain à cause du comportement inacceptable d’un "grand réalisateur français" qu’elle ne nomme cependant pas. "J’aurais fait du cinéma si j’avais couché. Si je me droguais et si je couchais, je serais déjà au cinéma… Sauf que je ne fais pas ça, donc ça prend du temps", a-t-elle confié en racontant ce qui lui est arrivé. "Il (le réalisateur en question, NdlR) m’avait convoquée pour faire des photos. Je me suis dit qu’il voulait voir ce que je donnais devant un écran. Puis d’un coup, il a froid, il faut aller dans sa chambre d’hôtel. Je lui dis que je l’attends en bas et il me dit : ‘Non, non, monte.’ Je monte, je reste dans l’embrasure de la porte, porte ouverte. Quand je pars, je me penche pour lui faire la bise et il me colle un smack." Elle n’a pas fait le tournage, "le film de cinéma est sorti, mais il est sorti sans moi".

"J’ai raté beaucoup de choses, mais je peux me regarder dans un miroir", a-t-elle conclu en assumant son choix jusqu’au bout.