L'avocat et Eric Naulleau, chroniqueur présent sur le plateau ont eu un échange pour le moins tendu.

C'est surtout le chroniqueur qui a voulu tailler le portrait de l'avocat et de son client. "Vous dites: 'Il n'a pas voulu toucher Payet'. Le meilleur moyen de ne pas toucher Payet, c'est de ne pas lancer la bouteille. Un jour, un homme est arrivé, Robin Leproux, il a dit: 'Il y a deux catégories: les supporters et les délinquants'. Votre client, c'est un délinquant. Pour moi, il n'a plus sa place dans un stade à vie. Cinq ans, ce n'est pas assez!", lance Eric Naulleau.

Avant de poursuivre: "Cyril dit que vous êtes un bon avocat, je dirais plutôt que vous êtes un bon embrouilleur. Vous envoyez le message se rapportant à un sport qui est beaucoup regardé par les jeunes, vous minimisez l'acte en disant 'Au fond, ce n'est pas grave, il ne voulait pas le toucher, il n'y avait pas de filet'. Donc c'est la faute de tout le monde et pas de votre client. Ce que vous faites devant la jeunesse sportive, qui joue au foot tous les dimanche et qui va voir des matches, c'est scandaleux. Le message que vous envoyez est catastrophique".

"Eric Naulleau, vous êtes dans la caricature permanente. À quel moment, j'ai dit que ce qu'il avait fait ce n'était pas une infraction? C'est un délit de violence aggravée. Toute la nuance est de savoir si cet homme a sa place en détention ou pas", répondait l'avocat David Metaxas.

"J'aurais voulu un exclusion à vie de tous les stades. Cet homme n'a rien à faire dans un stade. Qu'est ce qui se passe dans sa tête quand il se dit qu'il va lancer une bouteille sur le joueur adverse? Vous appelez ça un supporter? J'appelle ça un délinquant, un voyou. Les incidents se multiplient ces derniers temps. Il y avait un message à faire passer. J'aurais souhaité de la prison ferme pour votre client", a conclu Eric Naulleau.