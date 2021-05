Jill Vandermeulen, influenceuse et animatrice de RTL-TVi, ne garde pas un bon souvenir de sa participation à la Star Ac’ saison 5. “Trois nanas m’ont insulté, attrapé par derrière et tabassé dans la rue parce qu’elles m’avaient reconnue !”

"Certains tombent des nues quand je leur dis que j’ai fait la Star Academy !”, sourit Jill Vandermeulen, candidate belge de la Star Academy en 2005 (éliminée après 5 semaines), mais sur qui il ne faut pas compter pour donner un regard positif du télécrochet. “La seule chose positive que j’en retire, c’est que cela m’a appris tous les travers du métier, nous confie l’influenceuse SilentJill qui ne participera pas aux 20 ans du programme ce samedi soir sur TF1. Et, surtout, tout ce harcèlement virtuel qui existait déjà à l’époque au travers des forums et blogs. Ça m’a permis de me créer une carapace et un mur. Aujourd’hui, étant une personnalité des réseaux sociaux, j’arrive nettement mieux à gérer les côtés négatifs vu que je les ai subis très fort au moment de la Star Academy.”

Comme quoi par exemple ?